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Kandahar'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Kandahar'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kandahar'ın merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.

Söz konusu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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