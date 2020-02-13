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Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı

Koronavirüs mikrobunun vücut direnci iyi olan kişilerde kendiliğinden düzelebildiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanser hastası gibi vücut direnci düşük kişilerde, enfeksiyona karşı daha dikkatli olunmalı dedi.
Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı

Hastalık kaynağının yasa dışı satılan ve büyük olasılıkla vahşi hayvanlar ve yarasalardan bulaştığını, insana bulaşmasından sonra hastalığın diğer insanlara kısa sürede hızla yayıldığını belirten Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, hastalığın ölümcül olması, başta Çin’de olmak üzere ülkemizin de olduğu pek çok ülkede karantinaya varan tedbirlerin alınmasına neden olduğunun altını çizdi.

ELLER SIK SIK YIKANMALI

Hastalığın öksürük veya hapşırık ile mikrobun havaya yayılması ve bu havanın sağlıklı insanlar tarafından teneffüs edilmesi ile bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, hasta olan kişilerin mikroplu elleriyle dokundukları yerlere dokunulması sonrasında ellerin yıkanmadan ağız, burun veya göze sürülmesi ile yayılma süresinin hızlandığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Karagöl, hastalığın 3 ile 14 gün arasında olduğu düşünülen kuluçka süresi sonrasında beliren hastalık bulguları; yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı olup düzelmez ise zamanla solunum ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatın kaybedilmesine neden olduğunu söyledi.                

BAĞIŞIKLIK DÜŞÜKSE ENFEKSİYON DAHA TEHLİKELİ

Koronavirüsün vücut direnci iyi olan kişilerde kendiliğinden düzelebildiğini aktaran Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişilerde, bağışıklık sistemindeki baskılanma nedeniyle enfeksiyonun daha tehlikeli olabileceğini aktardı.

Karagöl, hastalığa yönelik geliştirilmiş bir tedavi yöntemi olmadığını ancak hastalıkla iki yöntem ile mücadele edilecebileceği konusunda şunları söyledi:

"Hastalığın bulaşma yolları havadan veya hastalık bulaşmış yer ve kişilere temas ile olmaktadır. Kalabalık ortamlardan uzak durmak gereklidir ve maske kullanılmalıdır. Ateş ve öksürüğü olan insanlarla temastan uzak durmak, temas oldu ise elleri bol su ve sabun ile en az 30 saniye yıkamak veya dezenfektanlar ile dezenfekte etmek gerekmektedir."

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