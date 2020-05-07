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Kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum' dediği görüntülü mesajıyla tanınan 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, kemik kanserine yenik düştü.
Kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç hayatını kaybetti

2018'de yakalandığı kemik kanseri hastalığıyla 'olağanüstü hal' koşullarında mücadele eden  Ahmet Burhan Ataç, durumu ağırlaşması üzerine bu gece yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların müdahalesi, üç kez duran kalbini yeniden çalıştırmaya yetmedi. Ahmet Ataç hayata döndürülemedi.

Ahmet Burhan Ataç'ın vefat haberini, hastanede anne Zekiye Ataç'a refakat eden aktivist Arlet Natali Avazyan, kurucu üyesi olduğu Aidbrom adlı haber sitesi Twitter hesabından duyurdu.

SAVCILIK İZNİ SABAHA KALINCA...

Ahmet Burhan'ın hastalığının son evresinde yoğun bakım ünitesine kaldırılması üzerine, Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan baba Harun Reha Ataç için savcılıktan izin talep edildi. Aileye eşlik edenler, savcılığın Harun Ataç'ın hastaneye gece değil, sabah gidişine izin verdiği bilgisini paylaştı.

8 yaşında vefat eden Ahmet'in cenazesiyle ilgili detaylar, baba Ataç sabah cezaevinden çıktığında duyurulacak.

ANNE, YURT DIŞINDA TEDAVİ İÇİN PASAPORTUNU GERİ İSTİYORDU

Ahmet Burhan'ın anne ve babası Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde, 2018'in 20 Şubat günü gözaltına alındı. Adana'da özel bir yurtta görev yapmakta olan baba Harun Ataç, Fetö soruşturmaları kapsamında 'örgüt üyeliği' suçlamasından bir süre sonra tutuklandı. Anne Zekiye Ataç ise iki hafta gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada yurt dışı çıkış yasağı getirilerek pasaportuna da el kondu.

Aynı süreçte kanser hastası olduğu ortaya çıkan Ahmet için Almanya'daki bir onkoloji kliniğinde tedavi umudu olduğunu sosyal medyadan duyuran iki çocuk annesi Zekiye Ataç, yurt dışı yasağının kalkması talebiyle kampanya yürüttü.

ALMANYA'YA ANNESİ OLMADAN GİTTİ

Ahmet Burhan Ataç bu arada, annesi olmadan Almanya'nın Köln kentindeki İmmün-Onkoloji Merkezi'ne gönderildi. Ahmet'e o günlerde 70 yaşındaki babaannesi Gülsüm Ataç refakat etti. Tedavinin ilk bölümüne iki hafta ara verilince, 8 Şubat günü Türkiye'ye dönen Ahmet bir sonraki aşama için Almanya'ya annesiyle birlikte gidebilecekti.

Sosyal medyada yürütülen kampanyalar sonrası Zekiye Ataç'ın yurt dışı çıkış yasağı bir süre sonra kaldırıldı. Oğluyla birlikte Köln'e gittiler. Fakat doktorları, Ahmet'in düşük kan değerleri nedeniyle tedavisine devam edemeyecekti. Türkiye'ye tekrar döndükten sonra durumu daha da ağırlaşmıştı.

Zekiye Ataç, 'Ahmet'in moral bulması ve değerlerinin normale dönmesini umarak' baba Ataç'ın tahliyesi talebiyle sosyal medyadan yeni bir kampanya başlattı. Cezaevinden geçici izin çıkınca, bu süreçte Ahmet babasıyla bir kez görüşme şansı buldu. Fakat, bu son görüşmeleri oldu.

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