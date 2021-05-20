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Kanser tedavisi gören çocuklara giysi yardımı yapıldı

HASVAK, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde kanser tedavisi gören çocuklara; zıbın, atlet, bez, pijama ve tulum takımı bağışladı.
Kanser tedavisi gören çocuklara giysi yardımı yapıldı

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) üyeleri, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret ederek, kanser tedavisi gören çocuklar için bağışta bulundu. Çocuklara zıbın, atlet, bez, pijama ve tulum takımı bağışlayan vakıf yetkilileri, sağlık çalışanlarına da kitap hediye etti.

FAALİYETLERİNE ARA VERMİYOR
Devlet Hastaneleri ve hastanelerde yatan hastalara yardım amacıyla 1974 yılında “Gönüllüler Grubu” olarak kurulan, 1985 yılında yasal vakıf olan; ve çalışmalarına 47 yıldır devam eden HASVAK - Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı, pandemi döneminde de faaliyetlerine ara vermiyor.

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ÇOÇUK ONKOLOJİ SERVİSİNE DESTEK
Vakıf, tedavi konularında ilmi eğitim ve araştırmalar yaparak, hastane malzeme ve cihazlarının modernizasyonu için gerekli çalışmalarda bulunuyor. Vatandaş, hastane personeli, doktor ve hastaların sağlık konularında eğitimleri için her türlü konferans, seminer, kurs ve toplantılar düzenleyen HASVAK, yürüttüğü çalışmalar kapsamında da Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için bağışta bulundu.

ATLET, ÇOCUK BEZİ, PİJAMA VE TULUM BAĞIŞLADILAR
Uzman Doktor Nuran Kavun Çimen öncülüğünde, Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret eden vakıf yetkilileri, tedavi gören çocuklara zıbın, atlet, bez, pijama ve tulum takımı bağışladı. Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette, bağışlanan malzemeler onkoloji servisi başhemşiresine teslim edilerek çocuklara ulaştırıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KİTAP HEDİYE ETTİLER
Ziyaret kapsamında ayrıca, HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk’ün iki yıl önce kaleme aldığı, hayatını ve çalışmalarını anlattığı “Engin – Hayat Herkese Has Bir Yolculuk” adlı kitabı da Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşirelere hediye ettiler. 

“NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE”
Pandemi döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade den HASVAK Kurucu Başkanı Engin Öztürk, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklarımızın ihtiyacı olan malzemeleri kendilerine ulaştırma imkânı bulduk. Çocuklarımıza yardım etmek ve hastanede yattıkları süreçte onları mutlu edebilmek, ihtiyaçlarını bağışlamak bizler için oldukça değerli. Hepimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız, arkamızda bırakacağımız hoş seda ancak yardımlarımız, hayır hizmetlerimiz olacaktır. Ne verirsen elinle o gider seninle” ifadelerini kullandı. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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