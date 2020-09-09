  • BIST 1.094
  • Altın 462,830
  • Dolar 7,4725
  • Euro 8,7848
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
SON DAKİKABakan Soylu açıkladı! Kırmızı ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi
»

Kanuni sondaj gemisi nereden alındı? Özellikleri ne?

Kanuni, önceki adıyla Sertão, (TP) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.
Kanuni sondaj gemisi nereden alındı? Özellikleri ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos'taki konuşmasına göre yıl sonuna kadar yetiştirlmeye çalışılan altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi ve Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan Kanuni Sondaj Gemisi nereden alındığı, ne kadara alındığı ve özelliklerinin ne olduğu sıkça sorulan sorular arasında, biz de sizler için tüm bu soruların cevabını araştırdık ve haberimizde derledik.

Kanuni sondaj gemisi, 2012'de Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore'de Sertão adıyla denize indirildi. 2012-2020 yılları arasında Marshall Adaları bandırasıyla, Schahin Group'a aitti ve Petrobras şirketi tarafından işletiliyordu. Bu dönemde Brezilya'da görev yaptı.

kanuni-ilk2.jpg

2020'de açık artırmayla satışa çıkarıldı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 37,5 milyon ABD doları karşılığında satın alındı.

kanuni-ilk.jpg

Kanuni sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni sondaj gemisi altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Taşucu Limanı'na getirilen geminin adı Kanuni olarak değiştirilerek Türkiye’nin 3. Sondaj gemisi olarak yerini aldı.

Kanuni sondaj gemisinin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci ile Ağustos 2020'de Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO limanında başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos'taki konuşmasında "Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz" demesiyle geminin göreve başlaması heyecanla bekleniyor.

İlgili haber:

Türkiye’nin kaç sondaj gemisi var?

Türkiye’nin kaç sondaj gemisi var?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 9 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ09 Eylül 2020 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 9 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ09 Eylül 2020 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?09 Eylül 2020 Çarşamba 09:00
  • Dev talebe, dev proje Ayaş’ta hayata geçiriliyor: Ayaş Bağ Evleri Projesi09 Eylül 2020 Çarşamba 08:01
  • Kompleksli yönetici istemiyoruz09 Eylül 2020 Çarşamba 04:04
  • Korona savaşçısı sağlıkçılarla ilgili dikkat çeken araştırma09 Eylül 2020 Çarşamba 03:03
  • Davet09 Eylül 2020 Çarşamba 02:02
  • Domatesler salçaya dönüştü, E-Ticaret üzerinde satışa çıkıyor09 Eylül 2020 Çarşamba 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...08 Eylül 2020 Salı 09:10
  • Türkiye Kendi Güç Merkezini Oluşturmalıdır08 Eylül 2020 Salı 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti