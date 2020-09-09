Kanuni sondaj gemisi nereden alındı? Özellikleri ne?

Kanuni, önceki adıyla Sertão, (TP) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos'taki konuşmasına göre yıl sonuna kadar yetiştirlmeye çalışılan altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi ve Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan Kanuni Sondaj Gemisi nereden alındığı, ne kadara alındığı ve özelliklerinin ne olduğu sıkça sorulan sorular arasında, biz de sizler için tüm bu soruların cevabını araştırdık ve haberimizde derledik.

Kanuni sondaj gemisi, 2012'de Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore'de Sertão adıyla denize indirildi. 2012-2020 yılları arasında Marshall Adaları bandırasıyla, Schahin Group'a aitti ve Petrobras şirketi tarafından işletiliyordu. Bu dönemde Brezilya'da görev yaptı.

2020'de açık artırmayla satışa çıkarıldı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( TPAO ) tarafından 37,5 milyon ABD doları karşılığında satın alındı.

Kanuni sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni sondaj gemisi altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Taşucu Limanı'na getirilen geminin adı Kanuni olarak değiştirilerek Türkiye’nin 3. Sondaj gemisi olarak yerini aldı.

Kanuni sondaj gemisinin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci ile Ağustos 2020'de Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO limanında başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos'taki konuşmasında "Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz" demesiyle geminin göreve başlaması heyecanla bekleniyor.

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