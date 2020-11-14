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Kanuni sondaj gemisi Zonguldak açıklarında

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi "Kanuni", Zonguldak'ın Karadeniz kıyısındaki Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.
Kanuni sondaj gemisi Zonguldak açıklarında

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, Haydarpaşa Limanı'ndan dün Karadeniz'e uğurlanan Kanuni sondaj gemisi, ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 227 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe, 42 metre genişliğe ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri tamamlanacak.

Kanuni sondaj gemisi, 2021'in ilk aylarında Fatih ile birlikte Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.

Kanuni sondaj gemisi
TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından Filyos Limanı'na doğru yola çıkmıştı.

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