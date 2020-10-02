  • BIST 1.149
  • Altın 474,610
  • Dolar 7,7145
  • Euro 9,0393
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki 'molası' sürüyor

Kanuni sondaj gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için son hazırlıklar Mersin'deki Taşucu Limanı'nda gerçekleştiriliyor.
Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki 'molası' sürüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni sondaj gemisi, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda bulunuyor.

Karadeniz'deki sondaj görevi için "molasını" tamamlayıp 10 Ekim'de demir alacak gemi, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemiyle özçekim yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak." ifadesini kullanmıştı.

Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanuni'nin ilk sondaj görevini Karadeniz'de yapacağı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi02 Ekim 2020 Cuma 13:36
  • Kübra Boyraz'ın ölümünde şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı 02 Ekim 2020 Cuma 13:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti02 Ekim 2020 Cuma 13:11
  • Bakan Soylu: E-imza 2021'de kimliğe yüklenecek02 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Çataklı: Eylül ayında 171 terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2020 Cuma 12:47
  • ''Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım'' diyen kadının yargılandığı davada karar02 Ekim 2020 Cuma 12:46
  • Bacanağı ile baldızını öldürüp, 'Attığım sağ kalmaz' diyen eski uzman çavuşa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis  02 Ekim 2020 Cuma 12:44
  • Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları samimi değil02 Ekim 2020 Cuma 12:42
  • Çinli sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü02 Ekim 2020 Cuma 11:43
  • Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti02 Ekim 2020 Cuma 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti