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'Kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok'

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Valla ve Horma kanyonlarıyla adeta ziyaretçilerini büyülüyor.
'Kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok'

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma kanyonları ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Biri "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen, diğeri ise ahşaptan yürüyüş platformuyla büyük bölümü gezilebilen iki kanyona sahip Pınarbaşı, özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kanyonlarının çok özel olduğunu söyledi.

İlçede iki kanyon bulunduğunu anlatan Yaşar, "Valla Kanyonu, derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan, 'vahşi cennet' dediğimiz, içeriye girenlerin anlata anlata bitiremediği doğa harikası bir kanyon. Diğeri de Horma Kanyonu. Yaklaşık 3,5 kilometrelik, içinde yürüyüş platformu bulunan, sporcularının sık sık geçiş yapmak istediği bir kanyon." dedi.

Kanyonlara ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Yaşar, "İnsanlar sık sık Horma Kanyonu'nu gezmek istiyor. Yürüyüş platformundan geçerek bu doğal güzelliği görebiliyorlar. Horma Kanyonu'na yıllık yaklaşık 60 bin ziyaretçi geliyor. Şu anda geniş anlamda tanınırlığı olmadığı halde 60 binlere çıkan ziyaretçi sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Valla Kanyonu'nun ise oldukça zorlu bir yapıya sahip olduğuna değinen Yaşar, "Valla Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu. Birincisi de Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunuyor. Arizona'ya gitmeye gerek yok. Burayı tanıtıp turist sayısını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Valla Kanyonu'na rehbersiz girilmemeli"

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan da 7 yıldır doğa sporlarıyla uğraştığını söyledi.

İlçedeki iki kanyonun da birbirinden güzel olduğunu anlatan Kuvan, "Horma, zamanında ve uygun dönemde geçildiğinde, pek çok insanın kısa bir eğitim sonunda girebileceği, keyif alabileceği bir kanyon." dedi.

Valla Kanyonu'nun özel bir yapısı olduğunu belirten Kuvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 12,5 kilometre uzunluğu var. Su çokluğu, suyun debisi ve sifonlar bulunması açısından riskli bir kanyon. Bu sifonlar ölümcül olabilir. Teknik bilgi ve eğitim olmadan girilmemesi gerekir. Oldukça riskli bir yer. Daha önce daha az su seviyesinde geçtiğiniz kanyonun su seviyesinde bir süre sonra değişikler olabiliyor. Bu da yeni sifonlar ve yeni riskler demek. Rehbersiz girilmemesi lazım. Ayrıca sadece rehber değil, giren kişinin de tecrübesinin bulunması gerekir."

"Horma sanki doğal bir aquapark"

Kanyon sporcusu Hakan Ziyadeoğlu ise iki kanyonun doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını vurguladı.

Ziyadeoğlu, "Horma sanki doğal bir aquapark. Su kaydırakları var. Rahatlıkla atlanabilen yerleri var. Basit bir eğitimden sonra Horma Kanyonu rahatlıkla geçilebilir ama Valla Kanyonu öyle değil. Oldukça zorlu bir kanyon." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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