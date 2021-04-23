  • BIST 1.345
  • Altın 478,922
  • Dolar 8,3348
  • Euro 10,0238
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin, manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, yapılan hazırlıkların ardından Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Nisan 2021 Cuma 09:00
  • Adalar Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem23 Nisan 2021 Cuma 08:59
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltı22 Nisan 2021 Perşembe 16:33
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı kurtarıldı22 Nisan 2021 Perşembe 16:31
  • Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması22 Nisan 2021 Perşembe 15:48
  • Evlatlarını çocuk yaşta terörün pençesine kaptıran Diyarbakır anneleri 23 Nisan'ı buruk karşılıyor22 Nisan 2021 Perşembe 15:11
  • TRT 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak22 Nisan 2021 Perşembe 14:30
  • İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metrelik bayrak direği, yarın devasa Türk bayrağı ile buluşacak22 Nisan 2021 Perşembe 14:27
  • Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş’e gitti22 Nisan 2021 Perşembe 13:57
  • Kripto para mağdurlarına 'mutlaka suç duyurusunda bulunun' çağrısı22 Nisan 2021 Perşembe 13:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti