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Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen yıl artıyor.
03 Ekim 2021 Pazar 13:11
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.