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Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteri ve bayrakla havalandı

Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrakları ile havalandı.
Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteri ve bayrakla havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonlarından bazılarına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonları, bir süre Kapadokya semalarında dolaştı. Bir balon firması da Türk bayraklı sıcak hava balonu üretildi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Türk bayraklı sıcak hava balonu ile fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1,5 saat Kapadokya semalarında dolaşan Atatürk posterli ve Türk bayraklı sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

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'DÜNYADA ÜRETİLEN EN BÜYÜK BAYRAKLI SICAK HAVA BALONU'

Türk bayraklı sıcak hava balonu üreten firmanın sahibi Mehmet Halis Aydoğan "Firmamızın mühendisleri tarafından tasarlanan ve 24 personelimiz tarafından üretilen 24x18 metrelik Türk bayraklı sıcak hava balonu, bu alanda dünyada üretilen en büyük bayraklı sıcak hava balonu özelliği taşıyor. Daha önceden bu alanda Kanada ve ABD bayraklı sıcak hava balonları vardı. Gerek yapım tekniği gerekse genişlik anlamında 4 ay süreyle yoğun bir emek sonrasında ürettiğimiz Türk bayraklı balonumuz için 2 bin metrelik bir kumaş kullanıldı. Böylesine anlamlı bir günde semalarımızda Türk bayraklı balonumuzu uçurmanın mutluluğunu tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

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'ULUSLARARASI TANITIM AÇISINDAN DA OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek de şunları söyledi:

"Sıcak hava balon operasyonunda Türk Sivil Havacılığı rüştünü ispat etmiştir. Özellikle yerli ve milli üretim noktasında arkadaşlarımız ile sivil havacılık organizasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında önemli noktalara ulaşıldı. İhracatlar yapıldı. Bu bize gurur veriyor. Böyle organizasyonlar uluslararası tanıtım açısında da oldukça önemli. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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