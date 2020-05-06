  • BIST 98.479
  • Altın 390,867
  • Dolar 7,1181
  • Euro 7,7089
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Valiliğimiz ve belediyemizle iş birliği yapmak suretiyle Kapadokya'daki bütün kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik." dedi.
Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik ve belediyeyle iş birliği yapmak suretiyle Kapadokya'daki bütün kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın Nevşehir'de yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Nevşehir'in en önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Kurum, kentin ilçeleri ve turistik yerlerinin hem yerli hem de yabancı turistler tarafından her yıl ziyaret edildiğine işaret etti.

Kurum, Kapadokya'nın da bu ilçelerden biri olduğunu, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından birini teşkil ettiğini belirtti.

Şehir ziyaretleri esnasında masa başında kararlar aldıklarını ve çalışmalar başlattıklarını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Çalışmalardan biri de Kapadokya'da doğal yapıyı bozan ve Kapadokya'mıza yakışmayan kaçak yapıların yıkımıydı. Valiliğimiz ve belediyemizle iş birliği yapmak suretiyle Kapadokya'daki bütün kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Nevşehir'de ve turizm cennetimiz Kapadokya'da doğal yapıyı bozan kaçak yapılara müsaade etmiyor, kentsel dönüşüm ve yenileme projelerimizi bölgenin dokusuyla uyumlu, ekolojik bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz."

Uçhisar'daki derme çatma yapıların yıkılması talimatını verdiklerini ifade eden Kurum, Nevşehir'e yakışacak bir yapı yapılması talimatını Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verdiklerini vurguladı.

Kurum, 30 Kasım 2019'da projenin ihalesini gerçekleştirdiklerini, 41 dükkanlı, Arasta tarzı Türk mimarisi ve kültürünü yansıtacak doğa ile uyumlu saygılı bir projenin çalışmalarını başlattıklarını dile getirdi.

Nevşehir'de kentsel dönüşüm projeleri olduğunu anımsatan Kurum, valilik yanındaki okulların bulunduğu alanda da millet bahçesi, sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projeleri olduğunu belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berber ve kuaförler randevulu çalışacak05 Mayıs 2020 Salı 16:00
  • Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor05 Mayıs 2020 Salı 14:13
  • 'Hitit diyarı' koronavirüs tedbirleri sonrası ıssız05 Mayıs 2020 Salı 14:05
  • Elektrik akımına kapılan kediye 'protez damak' yaptılar05 Mayıs 2020 Salı 13:12
  • Hatay'ın ramazan sofralarına özel tatlısı 'küncülü helva'05 Mayıs 2020 Salı 13:11
  • Ankara'daki AVM'ler ve adresleri - Ankara'daki AVM'ler nerede?05 Mayıs 2020 Salı 11:33
  • Konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere içme suyu desteği05 Mayıs 2020 Salı 11:18
  • Ünlü fotoğrafçı Dilek UYAR'ın gözünden Ankara'nın boş hali05 Mayıs 2020 Salı 10:07
  • Patara ve Çıralı Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında05 Mayıs 2020 Salı 09:23
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı05 Mayıs 2020 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti