Kapadokya'nın 'gizli hazineleri'nden Çat Vadisi turistleri ağırlamak için gün sayıyor

Nevşehir'e bağlı Çat beldesinde çevresi peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı kanyon şeklindeki vadi, turizmden hak ettiği payı almaya hazırlanıyor.

Bir süre sonra tur aktivitelerine ev sahipliği yapmaya başlayacak vadide Çat Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmaları yoğunlaştı. Kapadokya'daki önemli turizm merkezlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki alan, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri sayesinde yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki uğrak mekanlarından biri haline gelebilecek.

Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, AA muhabirine, Kapadokya Alan Başkanlığının yetki sınırları içinde olan beldenin yıllardır turizmden pay alamadığını, ortaya koydukları projelerle ilkbahardan itibaren ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çat Vadisi'nin, yerli ve yabancı konukların Kapadokya’da gezdiği diğer turizm merkezlerine yakın mesafede olması nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmayacağını vurgulayan Ertürk, "Bugüne kadar vadimiz keşfedilmemiş. Önümüzdeki aylarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda sıcak hava balon turu başlatılacak. Vadiye bağlanan dört ayrı yol var. Buralarda da ATV motor, arazi araçları ve atlarla tur düzenlenecek." dedi.

Sıcak hava balonu deneme uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Ertürk, beldede konaklama tesisi yapmak isteyen yatırımcılarla da görüşmelere başladıklarını kaydetti.

Turistlerin ağırlanmaya başlamasıyla çeşitli projeleri de hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Ertürk, şöyle konuştu:

"Çat Vadisi, üç güzelliği bir arada barındırıyor. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikler, bu vadide bir arada toplanmış durumda. Vadi içinde üç binden fazla kayadan oyma güvercinlik var. Geçmişte bu güvercinliklerden temin edilen gübre ile bağcılık yapılmaktaydı. İlginç figürlü peribacaları ve yeşillikle kaplı olması nedeniyle Kapadokya'daki en güzel vadi olduğunu iddia ediyoruz. Beldemizi turistik anlamda öne çıkarma çabası içindeyiz. Kapadokya’da zipline projesini de bu vadide faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. Beldemiz turizmden hiç pay alamıyordu. Bir otel var ama balon turlarının başlayacağının öğrenilmesinin ardından yatırım için gelenler oldu. Hazırlıklarımızın ardından gezinti amacıyla ziyarete gelecek turistlerin yanı sıra manzarası nedeniyle özellikle fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekecektir."

Belde halkı, vadinin turizme açılacak olmasının heyecanını yaşıyor

Beldede yaşayanlardan İbrahim Gülsaran da vadinin yüzlerce yıllık yaşam izlerini taşıdığını, bu nedenle turistlerin ilgi odağı haline geleceğine inandığını söyledi.

Beldede turizm sayesinde yaşanacak hareketliliğin istihdama da yansıyacağını dile getiren Gülsaran, "Bölgenin turizme açılacak olması bizi heyecanlandırıyor. Eskiden bağcılık yapıyorduk ama artık pek de revaçta değil. Burası bir turizm bölgesi olmaya daha elverişli. İlerleyen yıllarda daha iyi olacağına inanıyoruz. Şu an tanıtım aşamasında ama mutlaka görülmesi gereken hoş bir yer." ifadelerini kullandı.

Tahsin Topal ise vadinin eşsiz bir görünüme sahip olduğunu, uzun yıllardır turizme açılmasını beklediklerini, nihayet mutlu sona eriştiklerini belirtti.