Kapadokya'nın saklı güzellikleri vadi yürüyüşleriyle keşfediliyor

Kapadokya'daki çok sayıda vadi, doğa tutkunları için düzenlenen yürüyüş etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da konuklar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında saklı kalan güzellikleri yürüyüş etkinlikleriyle keşfediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da birbirinden cazip etkinliklere katılan yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzara ve bitki örtüsüyle öne çıkan vadiler arasındaki güzergahlarda doğa yürüyüşü yapıyor.

Bölgedeki Kılıçlar, Güllüdere, Meskendir, Zemi, Pancarlık, Çat, Üzengi ve Gomeda vadilerinde günün her vaktinde bireysel veya gruplar halinde yürüyen konuklar, inişli çıkışlı parkurlardan ilerleyerek bölgenin el değmemiş alanlarını geziyor.

Vadi yürüyüşüne, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

Ailesi ile etkinliğe katılan Yusuf Bayrak, AA muhabirine, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, peribacaları ve doğal güzellikler arasında yürüyerek keşfetmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Bölgedeki vadilerin doğa yürüyüşü için elverişli olduğunu aktaran Bayrak, "Doğanın bahşettiği bu güzellikler içinde vakit geçirmek çok eğlenceli. Vadilerde gezenler, peribacaları ve doğayla iç içe bir ortam buluyor. Kapadokya bana göre bu etkinliğin Türkiye'de en iyi yapıldığı ve kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer." dedi.

"Kapadokya'daki vadiler insana huzur veriyor"

Zaman zaman zorlu koşullarla karşılaştıkları yürüyüş güzergahının yeşilin yanı sıra doğal kaya oluşumlarıyla kaplı olmasının ilginç görsel oluşturduğunu ifade eden Hilal Alp de "Hem spor yapıyor hem de doğal zenginliğin içinde yürüyoruz. Ailece güzel bir etkinlik yapmış olurken çocuklarımıza da doğa sevgisi aşılıyoruz. Kapadokya bölgesi keyifli vakit geçirebilmek için konuklarına eşsiz bir deneyim sunuyor." diye konuştu.

Arkadaş grubuyla vadi içindeki masalsı güzellikleri keşfe çıkan Bayram Şahin de vadi yürüyüşünün huzur veren bir etkinlik olduğunu dile getirdi.