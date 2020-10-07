  • BIST 1.152
  • Altın 477,392
  • Dolar 7,8505
  • Euro 9,2310
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi

Doğa, kültür ve tarihin buluştuğu Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, yılın 9 aylık diliminde 698 bin 812 ziyaretçiyi ağırladı.
Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi

Kapadokya'daki tesis, müze ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyularak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. 

Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseler, yer altı yerleşim alanları ve mağara otelleriyle dikkati çeken bölge, sıcak hava balonu, arazi araçları, at ve develerle düzenlenen tur etkinlikleriyle de turistlerden ilgi görüyor.

Yılın ilk çeyreğinde 322 bin 894 turistin gezdiği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, salgın tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan karar gereği nisan ve mayıs aylarında ziyarete kapatıldı. Turistlere haziran ayından itibaren yeniden kapılarını açan bölge, son 4 ayda ise 375 bin 918 turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocakta 159 bin 245, şubatta 106 bin 21, mart ayında 57 bin 628, haziranda 16 bin 791, temmuzda 80 bin 220, ağustosta 158 bin 800, eylül ayında ise 120 bin 107 turist gezdi.

Geçen yıl "altın sezon"unu yaşayan ve yıl boyunca 3 milyon 834 bin 134 turistin ziyaret ettiği Kapadokya'nın, salgın bittikten sonra yeniden yoğun şekilde ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

"Zor süreçte güvenli tatil imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz"
Arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'da peribacaları arasında gezinti yapan Tülay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde stresli günler geçirdiklerini, buldukları ilk fırsatta Kapadokya'ya geldiklerini belirtti.

Kapadokya'da heyecan verici bir ortamla karşılaştıklarını dile getiren Özdemir, "İstanbul'dan yola çıktığımızda günübirlik seyahat olarak düşünmüştük ama burada bu kadar eğlenebileceğimizi ve sosyal mesafeyi bu denli koruyabileceğimizi düşünmemiştik. Bütün dünya için olumsuz olan salgından burada çok da etkilenmeyeceğimizi gördük. Ortam inanılmaz güzel, hava çok güzel. Bu zor süreçte güvenli bir tatil imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Salgın döneminde en uygun tatil bölgesinin Kapadokya olduğuna inandığını ifade eden Elif Çalışkan da bölgenin sonbaharda görülmesi gereken en elverişli yer olduğunu söyledi.

Salgın döneminde evde çok sıkıldıklarını anlatan Çalışkan, "Kapadokya dinlenmek için ideal bir yer. Sosyal mesafeyi korumamız için uygun bir ortam var. Burası dünyada benzeri olmayan mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burada olmak güzel bir duygu." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastane bahçesindeki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:52
  • Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi07 Ekim 2020 Çarşamba 12:51
  • Bursa'da başıboş atlar, caddede koştu07 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • Harem'de eylem yapan minibüsçülere polis müdahalesi07 Ekim 2020 Çarşamba 12:49
  • 25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 12:49
  • Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş07 Ekim 2020 Çarşamba 12:48
  • TÜKODER Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resmi Gazete mesajı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Kız Adası'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi bölgede memnuniyetle karşılandı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Yunanistan, Altın Şafak'ı suç örgütü ilan etti07 Ekim 2020 Çarşamba 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti