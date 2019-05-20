Kapalı diye camiyi ateşe verdi

Antalya'da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir vatandaş gittiği caminin kapalı olduğunu görünce sinirlenip, camiyi ateşe verdi ve kaçmaya çalıştı. Şahıs ihbar üzerine yakalandı.

Antalya'da akıl almaz bir olay yaşandı. Hamit A. adlı bir vatandaş gittiği caminin kapalı olduğunu görünce sinirlenip, camiyi ateşe verdi ve kaçtı.

Şok olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 1497 Sokak'taki Seyyid Halid Göyük Camii'ne gelen Hamit A., içeri girmek istedi.

Kapının kapalı olduğunu görünce sinirlenen Hamit A, çevreden topladığı kağıt, plastik parçaları, avludaki halı ve ahşap ayakkabılığı caminin kapısının önüne yığarak ateşe verdi.

Hamit A., alevlerin büyümesi üzerine caminin arka duvarındaki parmaklıklardan atlayarak kaçtı. Bu sırada caminin açık olduğunu düşünerek namaz kılmak için gelen 3 kişi, yangını görünce bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan itfaiyeyi aradı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ İHBAR ETTİ

Hamit A. ise çağırdığı Şükrü Sezek'in kullandığı taksiye binerek, "Beni buradan götür" dedi. Hamit A'yı Metin Kasapoğlu Caddesi'nde indiren Sezek'i itfaiyeci olan babası telefonla arayarak, oturdukları evin yakınındaki caminin yakıldığını söyledi.

Şükrü Sezek, şüphelendiği Hamit A'yı takip ederek durumu polise bildirdi. Sezek'in yönlendirmesiyle polis ekipleri, Hamit A'yı aynı caddede yakaladı. Gözaltına alınan Hamit A., camiye gittiğini, kapalı olduğu için sinirlendiğini ve yaktığını söyledi. Hamit A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, camiye zarar vermeden söndürüldü.