Kapalı Mesire Alanları

Ankara Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılmasının 15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kent sınırları içerisindeki bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında, Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu maddeleri uyarınca yasaklandı. İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaklandı.

Ankara da Kapalı Olan Mesire Alanları