Kapalı olan esnafın gıda kolisi evlere teslim

Yenimahalle Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla hız verdiği sosyal yardımlarına 5 esnaf grubunu daha dahil etti.

Geçtiğimiz günlerde taksi, dolmuş esnafı ile kuaförler ve kahvehane çalışanlarına yardım kolilerini ulaştıran belediye ekipleri, şimdi de 17 günlük tam kapanma nedeniyle işyerlerini hiç açamayan oto yıkama, halı yıkama, terzi, tesisatçı ve fotoğrafçıların evlerine kolileri teslim etti.

Ramazan ayının başından bugüne ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteren esnafa 10 binden fazla gıda kolisi dağıtan zabıta ekipleri son olarak işyerleri kapalı olan esnafın evlerine bine yakın koli teslim etti.

Yaşar, “Zor gününde esnafın yanındayız”

Yenimahalle’de zor gününde vatandaşın yalnız bırakılmadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Pandemi nedeniyle gerek esnafımız gerekse vatandaşımız çok zor günler geçiriyor. Devletin yetkili kurumları tarafından alınan kapanma kararı nedeniyle günlük ücret kazanarak hayatını devam ettiren birçok vatandaşımız büyük zorluk çekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak kendi imkanlarımız ve yetki çerçevemiz içerisinde bu sıkıntılı süreçte vatandaşı yalnız bırakmıyor, esnafımıza ve ilçe sakinlerine elimizden gelen desteği veriyoruz. Hep birlikte gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak, ihtiyaç sahibi vatandaşa birlikte destek olarak bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.