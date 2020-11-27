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Kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Özcan Vergili (54) koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında tartıştığı gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma, kaçan saldırganları arıyor.
Kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet

Olay, sabaha karşı Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına giden Özcan Vergili ile buradaki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vergili, gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganlar kaçarken, yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinde bilincinin açık olduğu bildirilen Vergili'nin saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Özcan Vergili, hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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