Kapalı Pazar Yeri Projesi hızla devam ediyor

Hal Caddesi’nde mevcut bulunan 755 m² olan yere inşa edilen Kızılcahamam Kapalı Pazar Yeri Projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Yeni Kapalı Pazar Projesinde çalışmalarında Çatıya güneşe karşı dayanıklı ısı yalıtımlı sandviç panel montajı, Yağmur ızgaraları ve su gider ızgaraları montajı, Aynı şekilde ısıya yalıtımlı zabıta kulübesi imalat montajı, Çatı yağmur oluk montajı ve Çatı yağmur oluklarda galvaniz paslanmayan malzemeden yapılarak hizmete sunulacak.

Belediye Başkanı Süleyman Acar; Hemşerilerimizin rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayacak bu projenin çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek yeni pazar yeri projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Acar, “Mevcut bulunan 755 m² olan yere inşa edilen Kızılcahamam Kapalı Pazar Yerini 1100 m² olarak belirledik. Yapılacak olan yeni projemiz, en son deprem yönetmenliğine uygun olarak tasarlanarak endüstriyel zemin beton ile kaplanacak, rahat ve hijyenik bir ortamda ışıklandıracak ve güvenlik kameraları ile uzun yıllar ilçe halkımıza hizmet edecek” dedi.