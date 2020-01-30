  • BIST 118.437
  • Altın 303,985
  • Dolar 5,9768
  • Euro 6,5801
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım30 Ocak 2020 Perşembe 09:43
  • ABD Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti30 Ocak 2020 Perşembe 09:37
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın sözde barış planına BMGK'de karşı çıkacak30 Ocak 2020 Perşembe 09:34
  • Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı30 Ocak 2020 Perşembe 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi 30 Ocak 202030 Ocak 2020 Perşembe 09:31
  • Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi30 Ocak 2020 Perşembe 09:26
  • TBMM'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına kınama30 Ocak 2020 Perşembe 09:25
  • Akdeniz sallanıyor: Türkiye açıklarında peş peşe şiddetli depremler30 Ocak 2020 Perşembe 09:24
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı30 Ocak 2020 Perşembe 09:23
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 30 Ocak 2020 - ASKİ30 Ocak 2020 Perşembe 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti