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Kapanan kıraathanesini manava çevirdi

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, Ömer Özalan (55) koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathanesini manava çevirdi.
Kapanan kıraathanesini manava çevirdi

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde Ömer Özalan, 3 yıldır işlettiği kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanması üzerine iş yerini manava çevirdi. Evine ekmek götürmeye çalıştığını söyleyen Ömer Özalan, “Evimize ekmek götürmeye çalışıp kimseye muhtaç olmamaya çalışıyoruz. Böylece iş yerimi manava çevirdim. Ülke olarak zor durumlardan geçiyoruz. Vatandaş olarak buna katlanmak zorundayız. Bir tarafa gidip de dilenmiyoruz ve onurumuzla mücadele ediyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

Bazı esnafın kendisini şikayet ettiğini ifade eden Özalan, "Eskiden TIR şoförlüğü yapıyordum ve bir ayağımı kaybettim. Kahvemiz tamamen manava döndü. Eşimiz ve dostumuz yardımcı olmak amacıyla alışveriş yapıyorlar. Harçlığımızı çıkartıyoruz. Bazı esnaf, kıraathanenin manav olması nedeniyle şikayette bulundular. Neticede biz devam ediyoruz, ekmek paramızı çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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