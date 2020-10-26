Kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 75.4 olduğunu açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim'de bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.