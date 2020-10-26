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Kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 75.4 olduğunu açıkladı.
Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim'de bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732  işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar  toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Mevsimsel etkilerden  arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6  puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

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