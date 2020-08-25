  • BIST 1.102
  • Altın 457,514
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7246
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı geçen aya göre artış göstererek, yüzde 73,3 seviyesine ulaştı.
Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 2,3 puan artarak yüzde 73'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

veriler.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün başladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:42
  • Akkuyu NGS'nin buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:37
  • Türkiye’nin Rusya ve İran’dan gaz ithalatında sert düşüş24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:36
  • Elektrik üretiminde kömürün yerini rüzgar ve güneş enerjisi alıyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:36
  • Konut satışında Ankara ikinci sırada24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:41
  • Bakan Selçuk: ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdüreceğiz24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:57
  • Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:51
  • Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı23 Ağustos 2020 Pazar 13:52
  • KDV indirimi yeme-içme sektöründe hareketliliği yüzde 20 artırdı23 Ağustos 2020 Pazar 13:51
  • İkinci el oto piyasası 1 Eylül'e hazırlanıyor23 Ağustos 2020 Pazar 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti