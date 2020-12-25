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Kapasite kullanımı oranı açıklandı

Kapasite kullanım oranı Aralık ayında 0.2 puan düşüşle yüzde 75.6 oldu.
Kapasite kullanımı oranı açıklandı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) Aralık'ta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736  işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar  toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden  arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1  puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

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