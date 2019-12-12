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"Kapasitemiz bu kadar"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgiyi 'kapasite sorunu' olarak yorumlarken, sorumluluğun da kendine ait olduğunu ekledi.
"Kapasitemiz bu kadar"

Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık PSG yenilgisiyle veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE VEDA ETMESEYDİK İYİYDİ"

Çok üzgün olduklarını belirten Fatih Terim, "Bizim için acı veda oldu. Böyle veda etmeseydik iyi olurdu. Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar, inşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız. Bizden iyiler, bunu bir şekilde kabul ediyoruz. Baya ilerideler, sikletimiz çok farklı. 30-35 dakika dayanabildik ya da durabildik diyelim. Belki bir iki etkili atak yapabilirdik. Çok etkili takım. Hayatımızın en kötü performansı. Galatasaraylılar halimden, tavrımdan, sözlerimden anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

"OCAK TRANSFERLERİ KAÇINILMAZ"

Ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Terim "Allah nasip ederse bu kaçınılmaz. Aylar önce sorduğunuzda iyi isimler aldığımızda 'Ümit ederim cisimleri de iyi olur' demiştim. Şimdi dört önemli maçımız var, bu maçları taraftarımızın da yardımıyle geçelim, değiştireceğiz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek, Galatasaray için bugün de yarın da sıkıntı olur." diye konuştu.

"SIKLETİMİZ DEĞİL"

GS TV'ye konuşan Fatih Terim, "Biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmedi, 1-0 bitti ya da 1-1 bitti, değişen bir şey olmaz. Çıkıp o mücadeleyi gösteremedikten sonra iddianız olmaz. Ancak 'Daha az yedik' diyebilirsiniz. Sıkletimiz değil, sonuçta veda ettik. Artık buradan bir güzel hikaye çıkarmek Allah izin verirse boynumuzun borcu." dedi.

"BİR SORUMLU VARSA BENİM"

"Geçen sene güzel bir hikaye yazdık, yine yapmamamıza engel yok" diyen Terim "Oyuncuları şikayet etmiyorum ya da suçlamıyorum. Bir sorumlu varsa, benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Kapasitemiz bu kadar." ifadelerini kullandı.

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