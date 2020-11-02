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Kapasitesi arttı

Keçiören Belediyesi ilçede bulunan Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’na yeni çardaklar sabitleyerek buranın piknikçi kapasitesini artırdı. 
Kapasitesi arttı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesire alanı, park, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’na 36 adet yeni çardak kurduk. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.” dedi.

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36 ADET YENİ ÇARDAK YAPILDI
Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı geliştirilip, güzelleştiriliyor. Belediye ekiplerinin mesire alanına sabitlediği 36 adet yeni çardak ile birlikte burada yürütülen çevre düzenleme çalışmaları Kartaltepe’yi piknikçilerin gözdesi haline getiriyor. 

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BAŞKAN ALTINOK: BAŞKENTİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise bir kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun dağ kızağı parkının Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda bulunduğunu hatırlatarak şunları aktardı:
“Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladık. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır.”

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