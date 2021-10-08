Kapatıldı Çöplüğe Döndü

Çıkrıkçılar Yokuşu’nun yanı başında bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait yer altı tuvaleti geçici olarak kapatıldı. Çevre esnafı tuvaletin daha yeni yapıldığına işaret ederek, “Tuvalet duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılıyor.

YENİDEN AÇILSIN

Çıkrıkçılar Yokuşu’nun yanı başında bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait yer altı tuvaleti geçici olarak kapatıldı. Çevre esnafı tuvaletin daha yeni yapıldığına işaret ederek, “Tuvalet duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılıyor. Yeniden hizmete açılsın. Çürümeye terkedilmesin” diyor.

Ulus Çıkrıkçılar Yokuşu meydanında yer alan yer altı tuvaleti Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak kapatıldı. Çevre esnafı tuvaletin yeniden hizmete girmesini talep ederken, tuvaletin duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılmasına ise tepki gösterdi.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Geçtiğimiz aylarda Çıkrıkçılar Yokuşu’na yapılan ve hizmete açılan yer altı tuvaleti, bilinmeyen bir sebepten ötürü geçici bir süreliğine kapatıldı. Kapatılan tuvaletin merdivenlerini çöplük gibi kullanan duyarsız vatandaşlar, bölge esnafının tepkisini çekti.

YENİDEN HİZMETE GİRSİN

Bölge esnafı tuvaletin bilinmeyen bir sebepten dolayı geçici bir süreliğine kapatıldığını anımsatarak, tuvaletin yeniden hizmete girmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Bölge esnafı, yapılan yatırımın çürümeye terk edilmemesi gerektiğini anımsatarak, “Tuvaletin girişi çöple dolmuş durumda. Duyarsız kişiler eline geçtiyse tuvaletin girişine atmış. Yakında ağzına kadar çöp dolacak.”

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMESİN

“Burası güzel bir yatırım oldu. Bölgede bu tarz bir tuvalet yok. Hem buraya alışverişe gelen vatandaşlar, hem de esnaf için elzem bir ihtiyaçtı. Ama nedense geçici süreliğine kapattılar. Madem kapatılacaktı neden yapıldı? Asansör dahi yapıldı. Hepsi çürümeye terk edilmiş vaziyette. Biz bir an önce tekrar kullanıma girmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR YER YOK

Bölgeye alışverişe gelen bir vatandaş ise çevrede parayla dahi lavabo ihtiyacını karşılayacak bir yer olmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, “Buraya uzun yıllardır alışverişe geliyorum, böyle bir yere çok ihtiyaç vardı. İnsanlar burada saatlerce kalıyorlar, lavabo ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir yer bulamıyorlardı. Özellikle kadınlar bu durumdan şikâyetçiydi. Burasının yapılması iyi oldu fakat şimdi de kapatmışlar. Tekrar açılması iyi olur.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA