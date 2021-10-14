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Kapı Kapı Kömür Dağıtımına Son

Başkent’te ‘bir elin verdiğini diğeri görmeyecek’ diyerek sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Başkent Kart” uygulaması devam ediyor
Kapı Kapı Kömür Dağıtımına Son

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ihtiyaç sahibi vatandaşlara bundan sonra yakacak yardımının Başkent Kart üzerinden yapılacağını açıklayan Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi. 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırdık” dedi.

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Başkent’te sosyal yardım anlayışını değiştiren “Başkent Kart” sistemini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan kömür yardımı için de yeni bir uygulama başlattı. 
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda kömür yardımı alan ihtiyaç sahibi vatandaşları bilgilendiren Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi” dedi.

“BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞER EL GÖRMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Başkent’te ‘bir elin verdiğini diğeri görmeyecek’ dediği Başkent Kart’a her geçen gün yeni uygulamaları dahil ediyor.

Sardis Ödülleri’nde 3 altın ödül alan ‘Başkent Kart’ uygulaması ile sosyal yardım alan ailelerin yüzünü güldürmeye devam eden Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi. 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırdık. Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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