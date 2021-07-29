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Kapı Pencere Açamaz Olduk

Pursaklar’da ilçe genelinde çöp kokusu ve sinek sorunu yaşanıyor. Sıkıntılarını gazetemize ileten okurlarımız, “Kapı-pencere açamaz olduk. Bir an önce çözüm istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Kapı Pencere Açamaz Olduk

Havaların ısınmasıyla birlikte Pursaklar’da ilçe genelinde sinek sorunu yaşanmaya başladı. Şikâyetlerini gazetemize ileten okurlarımız, belediyeden ilaçlama çalışmalarını artırmasını istedi. Ayrıca, çöp konulan yerlerin de pis koktuğunu hatırlatan okurlar, çöp yerlerinin her gün yıkanmasını talep etti.

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BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLSÜN

Gazetemize ulaşan okurlar ilçe genelinde sinek sorunu yaşandığını hatırlatarak Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü göreve çağırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonunda artış yaşandığına dikkat çeken okurlarımız, sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

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PİS KOKUYOR

İlçe genelinde çöp kokusu da yaşandığını kaydeden okurlarımız, sineklerin bu yüzden çoğaldığını iddia ediyor. Sokaklarda çöp konulan yerlerin pis koktuğunu da hatırlatan okurlarımız, çöp konulan yerlerin her gün yıkanmasını istiyor.

HER GÜN YIKANMALI

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bir vatandaş, “Birçok sokakta çöp kokusundan duramıyoruz. Havalarda aşırı sıcak olduğundan etrafı çok kötü bir koku kaplıyor. Hal böyle olunca da etrafta bir sürü sinek oluyor. Belediyeden çöp konulan yerleri her gün yıkamasını talep ediyoruz. Kapı-pencere açamaz olduk. Yaz gününde evde sıcaktan duramıyoruz talebimiz bir an önce yerine getirilsin” diyor.

Emrah Özcan\İLKSAYFA
 

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