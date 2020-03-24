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Kapıköy Kara Hudut Kapısından giriş çıkışlar durduruluyor

İran sınırında yer alan Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışı bu gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulacak.
Kapıköy Kara Hudut Kapısından giriş çıkışlar durduruluyor

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışlarının bu gece saat 24.00'ten itibaren geçici durdurulacağı bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, İran'da Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi.

PERSONELİN GÖREV YOĞUNLUĞU AZALDI

Bu nedenle Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli olacağı ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştur."

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