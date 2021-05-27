  • BIST 1.425
  • Altın 514,705
  • Dolar 8,4277
  • Euro 10,2934
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve analiz sonucunda riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan bir tırın giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bilgi sistemi uyarı verdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tır, x-ray taramasına sevk edildi.

Yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tır, arama hangarına alındı. Depo, narkotik dedektör köpeğiyle de kontrol edildi. Dedektör köpeğin tepki verdiği bölüm kesilerek açıldı. İncelemede, depo içerisinde 2 ayrı gizli bölme bulunduğu ve bunların macunla kapatıldığı anlaşıldı.

Gizli bölmelerde 54 şeffaf paket bulundu. Alınan numunelerin analizi sonucunda pakettekilerin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 526 bin uyuşturucu hap ile tıra el konuldu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alındı.

Otobüste de kaçak eşya bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen bir başka operasyonda da 2 bin 303 kaçak eşya ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere giriş yapan otobüs, risk analizleri çerçevesinde arandı.

Otobüsün farklı yerlerine gizlenmiş, beyan edilmeyen, faturasız çok sayıda cilt bakım ürünü, meyve bıçağı, çay, tütün, konserve açacağı, sebze soyacağı, ilaç, sıcak su torbası, televizyon ve epilasyon cihazı ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:57
  • Bakan Varank'tan muhalefete 'sokak kabadayısı' eleştirisi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:48
  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:47
  • Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu27 Mayıs 2021 Perşembe 10:41
  • Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü27 Mayıs 2021 Perşembe 10:39
  • Fıstıkta gelecek yıl için endişelendiren haber27 Mayıs 2021 Perşembe 10:38
  • Adana’da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:37
  • 'Güvenli Turizm' sertifikalı yatlara ilgi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:36
  • 'Ansır Mağaraları' turizme kazandırılacak27 Mayıs 2021 Perşembe 10:35
  • Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifine eklendi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti