Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve analiz sonucunda riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan bir tırın giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bilgi sistemi uyarı verdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tır, x-ray taramasına sevk edildi.

Yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tır, arama hangarına alındı. Depo, narkotik dedektör köpeğiyle de kontrol edildi. Dedektör köpeğin tepki verdiği bölüm kesilerek açıldı. İncelemede, depo içerisinde 2 ayrı gizli bölme bulunduğu ve bunların macunla kapatıldığı anlaşıldı.

Gizli bölmelerde 54 şeffaf paket bulundu. Alınan numunelerin analizi sonucunda pakettekilerin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 526 bin uyuşturucu hap ile tıra el konuldu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alındı.

Otobüste de kaçak eşya bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen bir başka operasyonda da 2 bin 303 kaçak eşya ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere giriş yapan otobüs, risk analizleri çerçevesinde arandı.

Otobüsün farklı yerlerine gizlenmiş, beyan edilmeyen, faturasız çok sayıda cilt bakım ürünü, meyve bıçağı, çay, tütün, konserve açacağı, sebze soyacağı, ilaç, sıcak su torbası, televizyon ve epilasyon cihazı ele geçirildi.