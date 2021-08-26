  • BIST 1.448,520
  • Altın 483,19
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Kapıkule'de çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, dev ekrandan maç izledi

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için bekleyen gurbetçi vatandaşlar için, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahne alan Türk takımlarının rövanş maçlarını dev ekrandan yayınladı
Kapıkule'de çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, dev ekrandan maç izledi

Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların, çalıştıkları ülkelere dönmek üzere Kapıkule'de oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Edirne Valiliği ikram stantlarıyla gurbetçilerin bekleyişlerini kolaylaştırmaya çalışırken, bu akşam da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahne alan Türk takımlarının rövanş maçlarını Kapıkule'de 1200 araçlık otoparkta kurulan dev ekrandan yayınladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un kazanmak için sahaya çıktığı karşılaşmalar 12 metre uzunluğundaki dev ekrandan yayınlanırken, gurbetçiler de tuttukları takımların formalarıyla destek verdi.

'DEV EKRANDAN MAÇ İZLEYİP SIRA GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Almanya'ya dönüş için  Kapıkule'ye gelen Sedat Kılıç, verilen hizmetten çok memnun olduklarını belirtti. Kılıç, "Eskiden yollarda bekleyip maçların sonucunu öğrenmeye çalışıyorduk. Şimdi burada dev ekranda maç izliyoruz, bir yandan da sıra gelmesini bekliyoruz. Geçen senelere bakarak bu sene hizmet kalitesinin çok arttığını gördüm" dedi.

'BU İMKANLAR BİZE TESELLİ VERİYOR'

Almanya'nın Stuttgart şehrine dönen Sinan Levent de, "Dönüş yolunda sıra bekliyoruz uzun süre. Bu hizmet bu beklemeyi gerçekten unutturuyor. Aynı zamanda burada ikramlar da var, bunlar bize hem bir sabır oluyor hem de teselli veriyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı olsaydı Galatasaray'ı tutardım ama bugün maç yabancı takımla ve ben Fener'i tutuyorum çünkü sporun her zaman dostluk çerçevesinde izlenmesi lazım" diye konuştu.

'MAÇI NASIL İZLEYECEĞİM DİYE ÜZÜLÜYORDUM'

Eşiyle birlikte Almanya'ya dönen İbrahim Özdemir de, "Bu imkanları bize sağlayanlardan Allah razı olsun. Her imkan var. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz her şeyimiz var. Sanki tatil yapıyoruz şu an, inanın çok mutluyuz. Aslında düşünüyordum maçı nasıl izleyeceğim diye burada dev ekranı gördük ve çok mutlu olduk" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı26 Ağustos 2021 Perşembe 19:43
  • Düğün için geldiği Uşak'ta ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor26 Ağustos 2021 Perşembe 18:45
  • Usta sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2021 Perşembe 17:46
  • Din İşleri Yüksek Kurulu son noktayı koydu: Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karide yemek caiz mi?26 Ağustos 2021 Perşembe 15:51
  • MALAZGİRT'TEN BİRLİK MESAJI26 Ağustos 2021 Perşembe 14:48
  • 24 bini aşkın kişiye psikososyal destek26 Ağustos 2021 Perşembe 10:47
  • Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:21
  • Manavgat'ta yanan orman küllerinden doğuyor: Yedi bitki türü filizlendi25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:56
  • İmamoğlu orman yangınlarında mücadele eden personel ve aileleriyle piknikte buluştu24 Ağustos 2021 Salı 23:35
  • Afetzedeler için Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi24 Ağustos 2021 Salı 23:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti