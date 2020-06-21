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Kapıkule'de Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nın yapımında sona gelindi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 30 bin metrekare üzerine hayvan indirme, bindirme ve muayene alanları, padoklar ve hayvansal ürün kontrollerinin yapılacağı birimler, soğuk hava depoları, numune alım üniteleri ve idari bina inşa edildi.
Kapıkule'de Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nın yapımında sona gelindi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 30 bin metrekare alanda oluşturulan "Veteriner Sınır Kontrol Noktası", yeni hizmet alanında bu yıl çalışmaya başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, havaalanı, liman ve kara hudutlarındaki gümrüklerde hizmet veriyor.

Ticaret Bakanlığınca sınır kapısında, diğer ülke sınır kapıları için de örnek gösterilecek birçok yenileme çalışması ve uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Yenileme çalışmaları yapılan alanlardan biri de Veteriner Sınır Kontrol Noktası oldu.

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Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının ortak çalışması çerçevesinde, sınır kapısı alanındaki 30 bin metrekare üzerine idari bina, canlı hayvan indirme bindirme ve muayene alanları, canlı hayvan padokları ve hayvansal ürün kontrollerinin yapılacağı birimler, soğuk hava depoları ve numune alım üniteleri inşa edildi.

Kontrol noktasının yeni çalışma alanında 37'si veteriner hekim olmak üzere 50 kişilik ekip hizmet vermeyi sürdürecek.

"Uygun olmayan ürünün ülkeye girişine izin verilmiyor"
Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde, Kapıkule'deki veteriner sınır kontrol noktasında canlı hayvan, yolcu beraberindeki pet hayvan, hayvansal ürün, hayvansal yan ürün, yem maddelerinin ithalat ve transit kontrolleri yapılıyor.

İşlemlerde veteriner hekimlerce besilik dana, damızlık düve, kesimlik sığır, damızlık küçükbaş hayvan, at, kuş, egzotik hayvanlar, akvaryum balığı, damızlık yumurta ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, bebek maması, et, balık ürünleri, sakatat, deri ve yün incelemesi gerçekleştiriliyor.

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Halk ve hayvan sağlığının korunması amacıyla numuneler alınarak laboratuvarda alanında uzman personel tarafından yapılan incelemenin sonucuna göre uygun olmayan ürünün ülkeye girişine izin verilmiyor.

Ülkeye girişi yapılan canlı hayvanların titizlikle kontrol edildiği noktada hayvan refahı gözetilerek çalışılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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