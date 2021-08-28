  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3650
  • Euro 9,8450
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Kapıkule'deki yoğunluk nedeniyle dönüşteki gurbetçiler diğer sınır kapılarına yöneliyor

Yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen gurbetçiler, sınır kapılarındaki hareketliliği artırdı. Avrupa'da yaşayan Türkler, dönüşte en çok tercih edilen Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle Edirne'deki diğer sınır kapılarına yöneliyor.
Kapıkule'deki yoğunluk nedeniyle dönüşteki gurbetçiler diğer sınır kapılarına yöneliyor

Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapıları üzerinden dönüş yolculukları devam ediyor.

Kapıkule'deki yoğunluğa girmek istemeyen bazı gurbetçiler, Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarıyla Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı Hamzabeyli'yi tercih ediyor.

Bulgaristan ve Yunanistan'ın, giren her aracı araması nedeniyle giriş işlemlerinin uzamasından kaynaklı Türk tarafında yoğunluk oluşuyor.

Almanya'ya dönen Serdar Habib, AA muhabirine, dönüş yoğunluğu en az yaşanan kapılardan biri olan Pazarkule'yi tercih ettiğini söyledi.

Sınır kapılarındaki yoğunluğun anlık olarak takip edilebildiğini belirten Habib, "Kapıkule'nin çok dolu olduğunu canlı kameralardan gördüm. Buraya yöneldim. Burası daha iyi, çıkış sıram geldi." dedi.

Murat Çağlayan ise ailesiyle birlikte güzel bir tatil geçirdikten sonra dönüş yolculuğunun burukluğunu yaşadığını dile getirdi.

Daha kolay çıkış yapabilmek için Pazarkule'yi seçtiklerini ifade eden Çağlayan, "İnternet üzerinden hangi kapıların yoğun olduğuna bakılabiliyor. Yoğunluğa göre neresi daha azsa orayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Engin Turhan da yoğunluğun az yaşandığı sınır kapılarını tercih ederek bekleme sürelerini azalttıklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:13
  • Oktay: Türkiye, hiçbir şekilde ayrım yapmadan terörizm ile daima mücadele etmiştir28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:08
  • Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:07
  • Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:07
  • Bakan Akar'dan ABD ile kritik görüşme: Gündem Afganistan28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:06
  • Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:04
  • Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:03
  • Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tahliye işlemi tamamlandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:00
  • Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti