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Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeyi sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 400 bin gurbetçi, ülkeye giriş yaptı.
Kapıkule'den 400 bin gurbetçi ana vatana geldi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri ana vatana bu sene yoğun ilgi gösteriyor. Bulundukları ülkelerde çocuklarının okulları tatil edilen gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer de 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bin gurbetçinin giriş yaptığını söyledi. Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, gurbetçi sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı. 400 bin gurbetçinin çoğunu Almanya'da yaşayan Türk işçiler oluştururken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu. 

'EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM'

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarını çok özlediklerini dile getirdi. Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, "Yolculuğumuz güzeldi. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek bambaşka bir duygu. Özlem var, hasret var. Allah bütün yolda kalanların yardımcısı olsun. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı.
Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat daha arttı. Şu an çok heyecanlıyız. Özellikle aile özlemi çok farklı. Ailemizle vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da bu kültüre uyması, unutmamaları için elimizden geleni yapacağız. En çok annemi, ona sarılmayı özledim. Gider gitmez ona sarılacağım" dedi.

'BU SENE FAZLA İZİN ALDIK'

Avusturya'dan gelen Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine gelemediklerini, bu sene izinleri birleştirip, tatili uzattıklarını söyledi. Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, "Bu sene biraz fazla izin aldık, 45 gün kalacağız. Konya'ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik. Havası, suyu, ekmeği, insanı gerçekten çok özel. Her şeyi özledim" diye konuştu.  
Almanya'dan gelen Leyla Gündüz de "Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkıntı yok. Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Okullarımız tatil oldu. İnşallah tatilin tadını çıkaracağız. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatil" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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