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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Tam Açık Kapı (TAK) programı ile Mamaklılarla bir araya geldi. 
Kapılar açık

Doğup büyüdüğü Mamak’a ve hemşehrilerine gönülden bağlı olan Başkan Köse, sık sık her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetlerinde daha güzel işler yapabilmek için yerinde istişarelerde bulunuyor. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ihtiyaçları yerinde tespit etmek, talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü Tam Açık Kapı Programı kapsamında hemşehrilerin talep ve önerilerini de not alarak, çözümü için ilgili müdürlüklere talimat veren Köse, kendisini ziyaret eden çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi, oyuncak hediye etti. 

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Gönül köprülerimiz her daim güçlü ve sağlam

Başkanlık makamında gerçekleştirilen program kapsamında her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaya büyük özen gösterdiklerini söyleyen Köse, “Bütün dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, hepimizi birbirimizden uzaklaştırdı. Hemşehrilerimizle tokalaşmayı, kucaklaşmayı, hep birlikte oturup doyasıya çay içip sohbetler etmeyi çok ama çok özlemiştik. Fakat salgına rağmen tedbirlerimizi alarak hemşehrilerimizin talep ve önerilerini almak, fikir alışverişinde bulunmak için sık sık sahaya indik, yüz yüze görüştük. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla her türlü şartlar altında her yaştan ve her kesimden vatandaşımızın fikirlerini alarak ilçemizi birlikte yönetmenin gayreti içinde olduk. Her bir vatandaşımızın talep ve önerisi bizim için çok kıymetli. Gönülden bağlı olduğumuz ilçemize ve hemşehrilerimize hep birlikte güzel işler ve hizmetler yapmaya devam edecek, gönül köprülerimizi her daim güçlü ve sağlam tutacağız.” dedi.  

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