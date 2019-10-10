Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir." dedi.

"Toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik"

Erdoğan, "Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

"Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır."

"Bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz"

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirilerle ilgili, "Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye seslenerek, "Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız."

"5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Fransa'dan DEAŞ Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı." dedi.

Erdoğan: "Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok, sorun tamamen terör örgütleriyledir. "

"109 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tüm NATO üyesi ülkelere seslenen Erdoğan, "Başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse dönmek istemiyor. Çünkü insanlar zulüm bakımından bu iki yapıyı aynı görüyor." dedi.