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Kapısına kilit vurulan Ankapark'a yeni işletmeci: Tarih belli oldu

Melih Gökçek'in yılda 10 milyon turist çekeceğini söylediği Ankapark'ın kapısına işletmeci firma borçlarından dolayı kilit vurmuştu. Ankapark'ın yeni işletmecisi ve açılış tarihi belli oldu...
Kapısına kilit vurulan Ankapark'a yeni işletmeci: Tarih belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek tarafından milyonlarca lira harcanarak yapılan Ankapark'ın kapısına işletmeci firmanın borçları nedeniyle kilit vurulmuştu. Melih Gökçek'in "Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği, Mansur Yavaş'ın belediyeye maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu açıkladığı ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Ankapark, kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

ANKAPARK'A YENİ İŞLETMECİ
Ankapark, işletmecisi GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'nun borçları nedeniyle Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildi. Yeni işletmeci, kapısına kilit vurulan Ankapark'ı 28 yıl işletecek.

BİRİKEN ELEKTRİK BORCU ÖDENDİ
ECS Stil Tekstil'in Başkanı Şükrü Sevimli, revizyon ve tadilat çalışmalarının ardından parkın nisan ayının başında yeniden kapılarını açacağını söyledi. Parkın biriken elektrik borcunun ödendiğini ve alacaklarını alamayan işçilerin yüzde 75'ine gerekli ödemelerin yapıldığını belirten Sevimli, şunları söyledi:

ANKAPARK NİSAN AYINDA KAPILARINI AÇACAK
"Enerjiyle alakalı bir takım sıkıntılar vardı, onları aştık. Firmaların ödemeleri vardı, onları gerçekleştirdik. İşçilerin birikmiş alacaklarının yüzde 75'ini ödedik. Nasip olursa önümüzdeki hafta geri kalanları komple ödeyeceğiz. Bir sıkıntımız yok şu anda. Binaların tadilatları ve oyuncakların revizyonları yapılıyor. Bunlar bittiği zaman, bizim öngörümüz önümüzdeki nisan ayının ilk haftasında açılışını yapacağız.
Haftada bir gün halk günü olarak müşterilerimizi ağırlayacağız. Şehit aileleri, LÖSEV, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlardan gelecek çocukları da ücretsiz misafir edeceğiz."

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