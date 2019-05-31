Kapısız Başkan’dan skandal uygulama: Şehit babası dinlemedi

'Ekin ekme' ve 'Kapısız makam kullanma' gibi haberlerle özellikle sol basın tarafından gündemde tutulmaya çalışılan TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, skandal bir uygulamaya imza attı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli’de çeşitli parklarda hayırseverler tarafından kurulan ve gelirleri şehit babasına, engeli olan bir gence, gaziler derneğine, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan bir anneye, yine çocuklarının geçimini temin için uğraş veren bir babaya verilmesi kararını iptal ettiği belirlendi. Aynı zamanda Tunceli'inin özellikle turist çeken bölgelerindeki işletmecilere gereksiz yaptırımlar uygulayarak taciz ettiği ortaya çıktı. Maçoğlu'nun 1910 yılında öz sermaye ile kurulan, yaptığı yatırımlarla istihdama, turizme katkı sağlayan ve bugün itibariyle Türkiye genelinde 55 noktada faaliyet gösteren Mardin’in ulusal kahve kuruyemiş markası Artukbey’in Tunceli Şubesi’ni keyfi uygulamalarla sürekli taciz ettiği belirtildi. 31 Mart seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen TKP’li Maçoğlu, firmanın kurulu olduğu Munzur Çayı kenarına sürekli zabıta göndererek taciz ederken, olayı kamuoyuna farklı bir şekilde yansıtmak istedi. Maçoğlu yaptığı açıklamada, 29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla gözaltına alındığını ileri sürdü.

HER GÜN ZABITA GÖNDERİLMESİ HOŞ DEĞİL

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, “Artukbey markası olarak ülke genelinde 55 noktada faaliyet gösteren bir kuruluşun başkanı olarak sizlerin konuk severliği, insan severliği ve gönlü yüce yüreğinin bulunduğu bu kentte vizyon ve istihdam gayretimi sizler için seferber ettim. Tüm imkan ve olanaklarımı bu şehirde hizmet adına şekle getirdim. Artukbey sıradan bir kahve markası değildir. Öz sermaye ile kurulmuş ve insan sevgisi ile ülkeye hizmet vermeye çalışan felsefesi olan, duruşu olan ve niyeti kalkınma olan bir kuruluştur. Yasalara saygı ve insana hizmet hedefinden taviz vermeyen böylesine bir kuruluşa her gün zabıta gelmesi, zabıta yöneticilerinin tehtid unsurları ile dolu tavırlarına maruz kalması takdir edersizinki hoş ve kabul edilebilir bir davranış değildir. Kaldı ki halk tarafından büyük bir ilgi gören Belediye Başkanının şehirdeki yatırımcıya daha hassas ve yardımcı olma zorunluluğu varken, bu tacizleri besleyici ve tetikleyici davranışı sadece ve sadece Tunceli halkının zarar görmesine sebep olacağı endişesindeyim” dedi.

HİÇBİR BASKI BİZİ YILDIRAMAZ

Yürtüm, "Basında Tunceli tanıtılacaksa sadece sayın başkan’ın ekin ekme ve kapısız makam kullanma özellikleriyle değil, sanayisi, istihdam atağı ve kalkınma hamleleriyle, sanatla, kültürle, sporla, eğitimle tanınmalı" diyerek, şöyle devam etti:

Yoksa sayın başkanın yaptığı gibi sayın valiyi itibarsızlaştırma ve yatırımcıya saldırma polemiklerine ihtiyaç duyulmamalı. Halkın menfaatine hizmet eden kişi ve kuruluşlar incitilmemeli ve taciz edilmemelidir. Yasalar karşısında alnımız ak, vergimizi ödeyen, ülke değerlerine katma değer katan bir kuruluş olan Artukbey olarak Tunceli’de bulunmaktan ve Tunceli halkına hizmet etmekten son derece mutulu ve gururluyuz. Hiçbir baskının bizi yıldırmaya yetmeyeceğini ve bu topraklarda Allah’ın izniyle gitmeyeceğimizi, Tunceli halkına menfaat ve hizmet yönünde nefer olarak çalışmaya devam edeceğiz.

BU İŞLER ARPA BUĞDAY EKMEKLE OLMAZ

Açıklamasında Tunceli'nin nam-ı diğer komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na seslenen Tacettin Yertüm, “Mezopotamya’nın bir evladı ve dillerin ve dinlerin şehri olan Mardin’den gelmiş bir yatırımcı olarak Kıymetli Tunceli halkına başta istihdam olmak üzere birçok alanda artı değer katma çabamın sizler tarafından acımasızca engellenme çabasını anlamakta ciddi zorluk çekmekteyim. Benim ticari alanda, sizin ise siyasi alanda kazandığımız takdir ve alkışın tek sebebi halkın umut beklentilerine karşı verdiğimiz tatminlik boyutudur. Ancak birlikte ve daha güzeli hedefleyerek çalışmamız gereken yerde maalesef sizin akıllara durgunluk veren dikte ve baskı politikanız buna izin vermemektedir. İstihdam desteğimizi ve sosyal gelişim çabamızı halk büyük bir takdirle karşılarken, sizin kişisel popülarite çabanızı sonlandırmanızı ve sağ duyulu bir şekilde şehrin ihtiyaç ve taleplerine karşılık verecek yatırımcıları şehrinize çekmenizi tavsiye ederim. Bu işler arpa buğday ekmekle, toplu taşıma indirimleri yapmakla olmamaktadır. Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i ve bizi hedef alarak yaptığınız basın açıklamanıza istinaden şunu belirtmek isterim. Artukbey Tunceli ilinde sosyal sorumluluğun en üst seviyedeki duruşudur. Niyetimiz ve Tunceli halkına olan saygımız sonucu şekle gelmiş bir bütünleşme yapısıdır. Bizler burada en iyi ve en gelişkin hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Umarım sizler beraber daha güzel ve daha insaflı iletişimlerde bulunabiliriz. Zabıta gönderip taciz etmek, baskı psikolojisi uygulamak, şehirdeki demokrasiye insan haklarına ve Tunceli gelişimine verilecek en büyük zarar ve tehlikedir” ifadelerini kullandı.

VALİLİK İDDİALARA CEVAP VERDİ

TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından valilikte bir açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltına alınan zabıtaların arasında bir kişinin FETÖ mensubu olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilerek şu sözlere yer verildi:

Valimiz Sayın Tuncay Sonel’in Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğü dönemde, çöplük ve bataklık durumda olan alanlar, yeniden düzenlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Munzur Nehri kıyısında 80 bin metrekarelik yeşil alana ve birçok sosyal donatıya sahip olan Mameki Parkı da bunlardan biridir. Mameki Parkı içerisinde bulunan 3 işletme hem belediyenin gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verilmiştir.

7 ZABITA GÖZ ALTINA ALINDI

Türkiye genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme de (Artukbey Kahve) Tunceli’de yatırım yapıp, istihdam ve turizme katkı sağlamasına karşı, yeni seçilen belediye başkanı, zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başlamıştır. Son olarak işletme sahibinin daveti üzerine Artukbey Kahve adlı işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir. Olay yerinde gelen 7 zabıta gözaltına alınmıştır. Özellikle son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur. Tunceli artık huzur, turizm ve spor şehri olmuştur. Munzur Nehri Kıyısında yaptığımız düzenlemeler ve buralarda açılan 12 işletme ile hem istihdama katkı sağlanmış hem de vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirecekleri tesisler oluşturulmuştur.

ŞEHİT BABASINA VERİLEN BÜFE GELİRİ İPTAL EDİLDİ

Yaklaşık 21 ay Belediye Başkanlığımız görevimiz süresince başta istihdam olmak üzere uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kısa sürede bitirilmiş ve adeta Tunceli’nin çehresi değişmiştir. Bu süre içerisinde yaptığımız onlarca parkın içinde ise hayırseverlerimizin desteği ile 5 büfe geçimleri sağlamaları amacıyla şehit babasına, engeli olan bir gencimize, gaziler derneğine, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan bir anneye, yine çocuklarının geçimini temin için uğraş veren bir babaya verilmesine rağmen belediyece bunların iptal edilmesi de düşündürücüdür.

KAYNAK: HABER7

