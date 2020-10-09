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Kapıyı kapatmak isterken gaza basınca, kaza yaptı

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, Muhittin Keleş, aracının kapısını kapatmak istediği sırada, gaza basınca cip önce midibüse ardından taksi durağına çarparak devrildi. Muhittin Keleş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kapıyı kapatmak isterken gaza basınca, kaza yaptı

Kaza, Adapazarı Sakarya Caddesi Yeni Cami mevkinde öğle saatlerinde meydana geldi. Muhittin Keleş, 54 ABV 726 plakalı cipine bindikten sonra, kapıyı kapatmak isterken yanlışlıkla gaza basınca, araç hareket ederek önce caddede ilerleyen servis midibüsüne ardından da taksi durağına çarparak devrildi. Araçta sıkışan sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, devrilen cipin içinden Muhittin Keleş çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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