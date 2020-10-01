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Kapkaç ve tabanca yakalatan 3 şüpheli gözaltında

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, yabancı uyruklu bir kişinin 1400 TL'sini kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı.
Kapkaç ve tabanca yakalatan 3 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde yabancı uyruklu bir kişinin 1400 TL'sinin kapkaç yöntemi ile çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışma sonrası şüphelinin kimliğini tespit edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çaldığı 1400 TL de ele geçirildi.

Bir başka olayda ise karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada seri numaraları silinmiş 3 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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