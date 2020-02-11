Kaplama uçtu tuğla göründü

Ankara’da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli rüzgar, Elmadağ TOKİ Konutları’nı da zarara uğrattı. Sitede bazı blokların siding kaplamaları sökülüp uçunca, tuğlalar açığa çıktı. Bina sakinleri endişeye kapıldı.

Başkent’te geçtiğimiz hafta şiddetli esen rüzgâr pek çok maddi hasara neden oldu. Bazı binaların çatısı uçarken yer yer ağaçlar devrildi. Şiddetli rüzgar, Elmadağ TOKİ Konutları’nı da zarara uğrattı. Sitede bazı blokların siding kaplamaları yerinden söküldü, tuğlalar açığa çıktı.

Kaplamaların uçmasıyla tuğlanın görünmesi bazı endişelere de neden oldu. Siding kaplamanın sıvasız duvarlarda da uygulanabildiğinden habersiz kimi ev sahipleri, bunun bir eksiklik olduğunu belirterek, şunları söylediler:

BU NORMAL Mİ?

“Geçen hafta Ankara çapında çok rüzgâr esti. Burada aynı şekilde rüzgâr çok kuvvetliydi. Binalarımızın dışı siding kaplama ile kaplı. Biz bazı blokların dışındaki bu sidinglerin koptuğunu gördük. Ancak kopmalarının ötesinde binaların sıvasız tuğlalı halini görünce şaşırdık. Hepsi mi böyle sıvasız? Ve böyle olması normal mi? Bu binalar 11 yılık. Zamanında maddi durumu iyi olanlar borcunu kapattı. İyi olmayanlar ödemeye 4-5 yıl daha devam edecek. Bizler 10 yıla yakındır ödemeye devam ediyoruz. Daha borcu bitmeden böyle bir olay yaşadık, ekstra masrafla karşı karşıya kaldık.”

Yusuf Sağlam/İLKSAYFA-