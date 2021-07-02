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Kaplıcalar açıldı

Koronavirüs salgınını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapatılan kaplıca ve hamamlar Kızılcahamam'da yeniden açılarak faaliyete geçti.
Kaplıcalar açıldı

Kızılcahamam'da bulunan Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca ve Jakuziler ülkede başlatılan normalleşme kararına riayet ederek açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca ve Termal Jakuziler 07.00-00.00 saatleri arasında alınan kurallara uyarak hizmet verecek.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar kaplıcaları denetleyerek açıklamada bulundu; “Dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda olduğumuz tesislerimizi hükümetimizin başlattığı normalleşme kararı çerçevesinde yeniden hizmete başladık. Tekrar hem halkımıza, hem de misafirlerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uygun bir şekilde tesislerimizden faydalanmaları. Çünkü alınan bütün önlemler, koyulan kurallar onların sağlığı için. Bu vesile ile ilçemize tüm misafirlerimizi davet ederek, personel arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Küçük Kaplıca Açılış ve Kapanış Saati; Sabah 08.00 – Gece 01.00
Büyük Kaplıca Açılış ve Kapanış Saati; Sabah 07.00 – Gece 00.00
Jakuziler Açılış ve Kapanış Saat; Sabah 08.00 – Gece 00.00

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