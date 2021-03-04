Kaplıcalar açılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Kızılcahamam Büyük Kaplıca bugün 07:00 – 19:00, Termal Jakuziler 07:00 – 19:00 saatleri arasında alınan kurallara uyarak hizmet verecek.

Kaplıcalara gelmek isteyen vatandaşlar, gelmeden önce aşağıdaki kurallara uyarak giriş yapacaklar.

Gelen müşteriler peştamal verilmeyecek olup kaplıcalara şort ve mayo ile girilecek. Müşteriler şort ve mayolarını kendileri getirmesi gerekecek.

Gelen müşteriler HES Kodu ile giriş yapacak.

Kese ve sauna hizmeti verilmeyecek.

Belediye Başkanı Süleyman Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda olduğumuz tesislerimizi hükümetimizin başlattığı normalleşme adımları çerçevesinde yeniden hizmete başlatıyoruz. Tekrar hem halkımıza, hem de misafirlerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uygun bir şekilde tesislerimizden faydalanmaları. Çünkü alınan bütün önlemler, koyulan kurallar onların sağlığı için. Bu vesile ile ilçemize tüm misafirlerimizi davet ederek, personel arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.