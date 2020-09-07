Türk resminde ilk kez figürlü kompozisyonunlarından olan Kaplumbağa terbiyecisi tablosu kimin?

Birçok TV programlarında konu olan, çeşitli araştırmalar yapılan hatta sınavlarla bile gündeme gelen meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu kim yaptı? Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun anlamı ne? Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu nerede? Gelin birlikte bakalım.

Türk arkeoloğu, maliyeci, ziraatçı, diplomat ve ressam olan Osman Hamdi Bey, Türk resminde ilk kez figürlü kompozisyonunu kullanan ressam ve bu tür eserlerinden birisi ise Kaplumbağa terbiyecisi tablosudur.

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu nerede?

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu İstanbul Beyoğlu'ndaki Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait olan Pera Müzesi’nde tüm halka açık olarak sergileniyor.

Osman Hamdi Bey'in günümüze kadar ulaşmış olan ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu anlamı hala çözülebilmiş değil.

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun anlamı ne?

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunda bir derviş görülüyor. Bu yaşlı kişinin uzun sakalından ve sırtındaki ney ve kudüm adı verilen çalgıdan derviş olduğu düşünebiliriz. Yerde ise kaplumbağalar ve yeşillikler bulunuyor. Peki, şimdi gelelim asıl soruya; Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor?

Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlattığının dair ilk iddia;

Osman Hamdi Bey kendisini derviş olarak göstermiş ve çalıştığı kişileri ise birer kaplumbağa olarak görüyor. Sürekli çalıştığı kişilere bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama arkadaşlarının yavaşlığı, onları kaplumbağaya çeviriyor. Bu ilk iddiaya göre Osman Hamdi Bey, çalışma arkadaşlarını eleştiriyor olabilir.

Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlattığının dair ikinci iddiaya göre ise;

Derviş yine Osman Hamdi Bey fakat kaplumbağa rolünü üstlenenler değişiyor bu sefer. Halkı sanatla eğitmeye çalışan derviş yani Osman Hamdi Bey ve bu ilerlemeye direnen halk yani yerdeki kaplumbağalar olarak resmediliyor.