  • BIST 1.498
  • Altın 434,528
  • Dolar 7,3520
  • Euro 8,9119
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -1 °C
»

Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi

AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, zaman zaman da maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi

Sandıklı’da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla gün boyu devam etti. Akşam saatlerinde kar etkisini artırırken, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ve kar yağışı sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken yol üzerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Özelikle Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı, Başağaç Rampası ve Kızılören kavşağında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle polis yol üzerinde önlemler aldı. Kavşaklarda önlem alan polisler trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Öte yandan Karayolları ekiplerinin yol üzerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, polisinde denetimi devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanetten eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusu28 Ocak 2021 Perşembe 16:35
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı28 Ocak 2021 Perşembe 16:34
  • Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren yarın yola çıkacak28 Ocak 2021 Perşembe 16:19
  • İstanbul'da 11 bin 500 korsan kitaba el konuldu28 Ocak 2021 Perşembe 15:44
  • Palandöken'deki kayak keyfi Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor28 Ocak 2021 Perşembe 15:43
  • Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı28 Ocak 2021 Perşembe 15:43
  • İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı28 Ocak 2021 Perşembe 15:39
  • Karadeniz'de şiddetli rüzgar etkili oluyor28 Ocak 2021 Perşembe 15:21
  • AstraZeneca, Japonya'ya teslim edeceği aşıların yüzde 75'ini bu ülkede üretmeyi planlıyor28 Ocak 2021 Perşembe 15:19
  • Çin, ABD ordusuyla 'yeni bir tarihi başlangıç noktasında' olduklarını açıkladı28 Ocak 2021 Perşembe 15:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti