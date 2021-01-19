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Kar altında esnaf ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun kar yağışının ardından esnafları ziyaret etmeye devam ediyor.
Kar altında esnaf ziyareti

Kimi esnafın sorunlarını, kimi esnafında ilçeyle ilgili dile getirdiği talepleri tek tek not alan Çetin, belediye imkânları çerçevesinde konuları kısa sürede sonuca bağlanacağını belirtti.
Esnaflarla sıcak bir ortamda sohbet eden Ertuğrul Çetin, maske-temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

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‘‘Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir’’
Vatandaşların ilçe esnafından alışveriş yaparak onlara bu zorlu günlerde destek vermeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Fırsat buldukça esnaflarımızı ve sokaktaki vatandaşımızı ziyaret ederek taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Esnafımız bizim için çok değerli ve önemli. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Pursaklar Belediyesi olarak daima onların yanındayız.

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Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya gayret ve çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda da tüm imkânlarımızı hemşehrilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

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