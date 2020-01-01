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Kar altında esnaf ziyareti: Bakan Soylu Hakkari kent merkezine gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Hakkari'nin Geçitli köyündeki jandarma karakolunda görev yapan askerleri ziyaretinin ardından, bugün da lapa lapa yağan kar yağışı altında kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Kar altında esnaf ziyareti: Bakan Soylu Hakkari kent merkezine gitti

Dün akşam helikopterle Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, burada görev yapan askerlerin yeni yıllarını kutladı. 

Geceyi kentte geçiren Bakan Soylu, bugün öğle saatlerinde de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte Hakkari kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı. 

Lapa lapa yağan kar yağışı altında esnaf ziyareti yapan Bakan Soylu, ziyaret ettiği esnafın yeni yıllarını kutlayıp, bol kazançlar diledi. 

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